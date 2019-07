Mit starkem Rückenwind startet der Dax in die neue Handelswoche. Der Leitindex dürfte zur Eröffnung ein neues Jahreshoch erreichen.

Mit dem Juli beginnt ein neues Halbjahr an den Börsen. Für Anleger stellt sich die Frage: Hält die positive Entwicklung an den Märkten an? Denn die ersten sechs Monate waren für den deutschen Leitindex Dax mit einem Plus von mehr als 17 Prozent das erfolgreiche erste Halbjahr in seiner Geschichte.

Auch die vergangene Handelswoche hat der Dax mit deutlichem Zuwachs beendet. Er schloss am Freitag mehr als ein Prozent höher bei 12.398 Punkten - und damit nur knapp unter der Marke von 12.400 Zählern. Zum Start in die Woche dürfte der Dax ein neues Jahreshoch erreichen. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert der Leitindex bei 12.510 Zählern, ein Plus von mehr als 100 Zähler gegenüber dem Schluss des vergangenen Freitags. Das wäre gleichzeitig ein neues Jahreshoch, das aktuell noch bei 12.438 Punkten liegt.

Entscheidend für den Kurssprung sind die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka haben US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping einen Waffenstillstand vereinbart. "Wir hatten ein großartiges Treffen", sagt Trump über sein Gespräch mit Xi. Laut ihm sei geplant, die Handelsgespräche fortzusetzen und Zollerhöhungen auszusetzen. Details blieb Trump bislang schuldig.

Zum Start in die neue Handelswoche sind auch die Entwicklungen am Ölmarkt für Anleger interessant: Die Ölstaaten entscheiden in Wien, ob sie die Förderkürzungen verlängern wollen. Auch der Streit um Schweizer Aktien bleibt ein relevantes Thema. Zudem stehen einige Konjunkturtermine an. Was an diesem Montag wichtig ist:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen gingen am Freitag mit einem leichten Plus ins Wochenende. In Erwartung des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping schloss der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent höher auf 26.599 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,6 Prozent auf 2941 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 8006 Punkte.

2 - Handel in Asien

Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China haben die Kurse an der Börse in Tokio am Montag angeschoben. Der Nikkei-Index ...

