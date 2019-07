Der amerikanische Modekonzern Chico's FAS Inc. (ISIN: US1686151028, NYSE: CHS) wird seinen Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,0875 US-Dollar ausbezahlen. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 30. September 2019 (Record date: 16. September 2019). Chico's ist im Jahr 1983 in Sanibel Island, Florida, gegründet worden. Zunächst wurden kleine kulturelle Artikel aus Mexiko und Mode verkauft. Heute betreibt der Konzern ...

