Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Chef Herbert Diess hat kurz nach Bekanntwerden des Abgasbetrugs mit Dieselmotoren dem Kraftfahrtbundesamt "rechtsverbindlich" bestätigt, dass in VW-Modellen der Euro-6-Norm keine illegalen Abschalteinrichtungen vorhanden seien. Diess war damals VW-Markenchef. Tatsächlich stellte sich diese Aussage später jedoch als unwahr heraus. In einem Brief von Diess an KBA-Chef Ekhard Zinke heißt es: "Wie vereinbart, bestätigen wir Ihnen hiermit rechtsverbindlich, dass keine der Dieselaggregate in Fahrzeugen der Volkswagen Aktiengesellschaft, für die eine EG-Typengenehmigung nach der Emissionsvorschrift EU6 erteilt wurde, … über eine verbotene Abschalteinrichtung verfügt". VW bezog damals jedoch für den Touareg Audi-Motoren, bei denen das KBA spätestens im Januar 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen feststellte und deshalb einen Rückruf für zahlreiche Euro-6-Modelle anordnete. (Handelsblatt S. 16)

VOLKSWAGEN - Am 11. Juli könnte der VW-Aufsichtsrat den Bau seines ersten Pkw-Werks in der Türkei beschließen. Sonst ist nur noch Bulgarien im Rennen um die Neuansiedlung. Die türkische Metallgewerkschaft kritisiert allerdings, dass die Arbeitnehmerrechte in der Türkei immer stärker unter die Räder kommen. (FAZ S. 18)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank steht vor dem größten Umbruch ihrer jüngeren Geschichte. Nach Informationen aus Finanzkreisen sind die Pläne von Vorstandschef Christian Sewing für einen tief greifenden Umbau des Geldhauses beinahe fertig. Die Mitarbeiter der Großbank müssen sich demnach auf harte Einschnitte vorbereiten. Insidern zufolge wird die Sanierung zwischen 15.000 und 20.000 Stellen kosten, ein Fünftel der Belegschaft von zuletzt rund 91.500 Mitarbeitern. Noch in dieser Woche könnte der Aufsichtsrat nach Informationen des Handelsblatts über die Pläne entscheiden. (Handelsblatt S. 4/FAZ S. 19)

BASF/LAFARGEHOLCIM - Der Schweizer Baustoffkonzern Lafargeholcim interessiert sich für das Bauchemiegeschäft von BASF. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, sind die Schweizer in das Rennen um die BASF-Sparte eingestiegen. Zu den weiteren Interessenten zählten Bain Capital und Cinven sowie Standard Industries gemeinsam mit Blackstone. Der Bereich könnte mit bis zu 3 Milliarden Euro bewertet werden. (Bloomberg)

KARSTADT KAUFHOF - Miguel Müllenbach, Personalchef des fusionierten Warenhauskonzerns Karstadt Kaufhof, greift in einem Interview die Gewerkschaft an und droht mit Schadensersatzforderungen. 300 Streiktage seien "Gift für das Unternehmen". (Handelsblatt S. 20)

FACEBOOK - Die Führung des größten sozialen Netzwerks der Welt Facebook führt Gedankenspiele zu einer Aufspaltung des Unternehmens durch. "Wir denken darüber nach, weil das eine gängige Frage geworden ist", sagte der für den Foto- und Videodienst Instagram verantwortliche Manager Adam Mosseri in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einen entsprechenden Notfallplan für den Fall, dass die Marktwächter das verlangen, bereitet er eigenem Bekunden nach allerdings nicht vor. "Nein, an einem solchen Plan arbeite ich nicht. Meiner Ansicht nach wäre es ungesund, wenn wir versuchen würden, hier zweigleisig zu fahren", sagte Mosseri und bekräftigte: "Ich glaube auch, dass es keine gute Idee wäre, Facebook aufzuspalten." (FAZ S. 22)

