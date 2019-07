Cembra Money Bank übernimmt die cashgate AG

Konsolidierung der Marktposition durch die Übernahme der cashgate AG, einem etablierten Konsumkreditanbieter in der Schweiz

Erwartete Synergien sollen ab 2021 jährlich zu einem um CHF 25-30 Millionen höheren Reingewinn führen

Ausgewogene Finanzierung der Transaktion mit einer soliden Tier 1-Kapitalquote von mindestens 17 Prozent

Positive Geschäftsentwicklung von Cembra Money Bank im ersten Halbjahr 2019: Reingewinn von CHF 77-79 Millionen erwartet

Dividende für das Jahr 2019 mindestens in der Höhe des Vorjahres angestrebt, und Ergebnis pro Aktie (nach Transaktion) von CHF 5.20-5.50 erwartet

Zürich - Die Cembra Money Bank AG hat mit der Aduno Holding AG eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Aktien der cashgate AG unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt CHF 277 Millionen. Die Bank setzt damit ihre Wachstumsstrategie nach den Akquisitionen von Swissbilling SA und EFL Autoleasing AG (beide 2017) weiter fort. Durch die Übernahme der cashgate AG vergrössert Cembra ihr Finanzierungsportfolio bei Privatkrediten und Fahrzeugfinanzierungen um rund CHF 1.4 Milliarden auf insgesamt rund CHF 6.2 Milliarden. Die Transaktion soll Skalenvorteile nutzen und die digitale Transformation beschleunigen. Die Akquisition soll im dritten Quartal 2019 vollzogen werden (Closing).

Robert Oudmayer, Chief Executive Officer von Cembra Money Bank, sagt: "Mit der Übernahme der cashgate setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent um. Dank dieser Akquisition bauen wir unsere Marktposition bei Konsumkreditprodukten und als unabhängige Anbieterin von Fahrzeugfinanzierungen weiter aus. Wir freuen uns, mit der gut eingespielten Crew von cashgate auch das Kerngeschäft von Cembra stärker digital auszurichten."

Pascal Niquille, Verwaltungsratspräsident der Aduno Gruppe, kommentiert: "Die Aduno Gruppe und die Cembra Money Bank haben einen Fokus auf den Schweizer Markt. Entsprechend gut sind beide Unternehmen mit den Schweizerischen Gegebenheiten vertraut und halten die kulturellen Werte unseres Landes hoch. Die nun unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht der Aduno Gruppe die konsequente Fortsetzung ihrer Fokussierungsstrategie. Gleichzeitig haben wir bei der Cembra Money Bank Gewähr, dass die uns verlassenden Mitarbeitenden für ein Unternehmen mit einer vergleichbaren Kultur und hoher Wertschätzung für seine Beschäftigten tätig sein werden. Für mich ist dies ein klarer Ausdruck einer Win-Win-Situation, da sämtliche Parteien von dieser Einigung profitieren."

Konsolidierung der Marktposition

Die zur Aduno Gruppe gehörende cashgate AG ist eine etablierte Schweizer Anbieterin von Konsumkrediten und Fahrzeugfinanzierungen. Durch den Erwerb stärkt Cembra ihre Position in diesen Bereichen in der Schweiz und erweitert ihr Angebot. Die bestehende Marke "cashgate" soll im Online-Bereich weitergeführt werden. Zusätzlich bringt cashgate AG Innovationen, Vertriebsvorteile und technische Fähigkeiten ein. Durch die Nutzung der IT-Plattform von cashgate AG soll Cembras digitale Transformation beschleunigt werden.

Aus der Transaktion erwartet Cembra bis 2020 Integrationskosten von insgesamt rund CHF 25 Millionen. Die Integration von cashgate AG in Cembra soll bis Ende des dritten Quartals 2020 abgeschlossen sein.

Ausgewogene Finanzierung der Transaktion

Für die Finanzierung des Kaufpreises plant die Bank, abhängig von den Marktbedingungen, mehrheitlich die Platzierung einer Additional Tier 1-Anleihe (AT1) sowie den Verkauf eines Teils der im Eigenbestand gehaltenen Aktien im Kapitalmarkt und den Einsatz vorhandener Barmittel. Die nicht verwendeten eigenen Aktien sollen der kommenden ordentlichen Generalversammlung zur Vernichtung vorgeschlagen werden.

Im Rahmen der Transaktionsvereinbarung mit Aduno wird Cembra die Bilanzverbindlichkeiten der cashgate AG im Umfang von rund CHF 1.4 Milliarden per Closing der Transaktion refinanzieren.

Die gesamte Finanzierung ist durch eine fest zugesagte Brückenfinanzierung und einen mittelfristigen Kredit eines Bankenkonsortiums, das von der Deutschen Bank angeführt wird, sichergestellt. Zusätzlich zur AT1-Anleihe und dem Verkauf der eigenen Aktien wird die restliche Brückenfinanzierung schrittweise durch eine ausgewogene Mischung aus Einlagen, Senior Bonds und ABS sowie einer Wandelanleihe (mit "net share and cash settlement"-Struktur) abgelöst werden.

Mit der ausgewogenen und diversifizierten Finanzierung behält Cembra Spielraum für weiteres profitables Wachstum. Die im Frühjahr angekündigten Investitionen in die Digitalisierung und in die Produktentwicklung sowie das wachsende Kartengeschäft werden von der Transaktion nicht beeinflusst.

Solide Kapitalausstattung mit neuer Tier 1-Zielsetzung von 17 Prozent

Die Kapitalausstattung der Bank bleibt nach wie vor solide. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Transaktion auf das angestrebte Geschäfts- und Risikoprofil aktualisiert Cembra die mittelfristige Zielsetzung für die Tier 1-Kapitalquote auf mindestens 17 Prozent (bisher 18 Prozent). Entsprechend wird die Schwelle für die regelbasierte Dividendenausschüttung ebenfalls um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent gesenkt. Cembra erwartet, dass Standard&Poor's ihr Rating A-für die Cembra Money Bank AG beibehalten wird.

Dividende mindestens in der Höhe des Vorjahres angestrebt

Die bewährte Ausschüttungspolitik von 60 Prozent bis 70 Prozent des Reingewinns wird fortgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2019 strebt Cembra an, eine Dividende mindestens in Höhe des Vorjahres (CHF 3.75 pro Aktie) auszuzahlen, entsprechend einer Ausschüttungsquote von rund 70 Prozent.

Positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2019

Im Zusammenhang mit den angekündigten Massnahmen zur Finanzierung der Übernahme der cashgate AG gibt Cembra heute gleichzeitig die wichtigsten finanziellen Eckpunkte für das erste Halbjahr 2019 bekannt. In den ersten 5 Monaten 2019 stiegen die Nettoforderungen um 2.1 Prozent an. Cembra rechnet damit, dass sich die Nettoerträge im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4 Prozent erhöhen. Höhere Kosten, unter anderem aufgrund der Digitalisierung, werden durch eine deutlich tiefere Verlustquote kompensiert. In der Folge erwartet Cembra für das erste Halbjahr einen Reingewinn zwischen CHF 77 und 79 Millionen nach CHF 77.7 Millionen in der Vorjahresperiode. Den vollständigen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2019 wird die Bank wie geplant am 23. Juli veröffentlichen.

Ausblick für das bestehende Geschäft bestätigt

Für das bestehende Geschäft wird die bisherige Indikation für den Gewinn pro Aktie (EPS) für 2019 bestätigt. Inklusive der Transaktion erwartet die Bank für das Geschäftsjahr 2019 einen EPS (verwässert, US GAAP) von CHF 5.20-5.50, und bereits im Jahr 2020 eine positive Auswirkung auf den EPS (verwässert, US GAAP).

Cembra erwartet aus der Transaktion Synergien, die ab 2021 jährlich zu einem um CHF 25-30 Millionen höheren Reingewinn führen sollen. Mittelfristig werden eine stabile Verlustquote und eine Cost/Income-Ratio unter 44 Prozent angestrebt.

Eine Präsentation für Investoren in englischer Sprache ist unter dem folgenden Link abrufbar: www.cembra.ch/investoren (http://www.cembra.ch/investoren)

Audio-Webcast und Telefonkonferenz für Investoren/Analysten (in englischer Sprache) Datum und Zeit: Referenten: 1. Juli 2019 um 09.00 Uhr MESZ Robert Oudmayer (CEO), Pascal Perritaz (CFO), Volker Gloe (CRO) Audio-Webcast: www.cembra.ch/investors (http://www.cembra.ch/investors) Europa: +41 (0) 58 310 50 00 UK: +44 (0) 203 059 58 62 US: +1 (1) 631 570 56 13 Medienkonferenz Datum und Zeit: Ort: Referenten: 1. Juli 2019 um 10.00 Uhr MESZ

Cembra Money Bank, Bändliweg 20, Zürich-Altstetten Cembra: Robert Oudmayer (CEO), Pascal Perritaz (CFO);

Aduno Gruppe: Max Schönholzer (CEO) Anmeldungen: media@cembra.ch (http://www.cembra.ch/investors)oder +41 79 702 02 04 (Andreas Werz) Kontakt Medien: Andreas Werz; +41 79 702 02 04; andreas.werz@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 23. Juli 2019 21. Februar 2020 18. März 2020 Publikation Halbjahresergebnis 2019 Publikation Jahresergebnis 2019 Publikation Geschäftsbericht 2019 16. April 2020 Generalversammlung 2020 Über Cembra Money Bank Die Cembra Money Bank AG ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammen-hängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 16 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'900 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus 37 Nationen und zählt rund 870'000 Kunden. Über cashgate AG Die cashgate AG ist eine Spezialistin für Privatkredite und Fahrzeugleasing und bietet ebenfalls Mietkautionen an. Sie zählt zu den vier führenden Schweizer Konsumentenkreditinstituten und beschäftigt rund 160 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, St. Gallen und Lausanne sowie in den zusätzlichen Filialen in Langenthal, Winterthur, Neuenburg und Genf. Die cashgate AG hat rund 90'000 Kunden (Privatkredit-, Leasing- und Mietkautionskunden und unterhält ein dichtes Vertriebsnetz durch die Zusammenarbeit mit Partnerbanken, Garagenpartnern, Kreditvermittlern und Immobilienverwaltungen. Die cashgate AG gehört zur Aduno Gruppe, eine führende Anbieterin von Produkten und Dienstleistungen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Eigentümer der Aduno Gruppe sind die grössten Schweizer Retailbanken (Raiffeisen Gruppe, Kantonalbanken, Regionalbanken, Migros Bank, Bank CLER sowie Privat- und Handelsbanken).

Disclaimer / Forward-looking Statements

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES NOR DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 652A OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. COPIES OF THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE SENT TO JURISDICTIONS, OR DISTRIBUTED IN OR SENT FROM JURISDICTIONS, IN WHICH THIS IS BARRED OR PROHIBITED BY LAW. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY JURISDICTION. ANY DECISION TO PURCHASE ANY SECURITIES REFERRED TO HEREIN SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT PROSPECTUS.

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN AND IT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES IN SUCH COUNTRIES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. IN PARTICULAR, THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE PRESS RELEASE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHOULD NOT BE DISTRIBUTED OR OTHERWISE TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION. NEITHER ANY BONDS NOR ANY SHARES OF CEMBRA MONEY BANK AG INTO WHICH THE BONDS MAY BE CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR THE LAWS OF ANY STATE, AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER, OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF, THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED IN, OR ANY OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT MAY RELATE IS MADE IN, ANY MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (TOGETHER WITH DIRECTIVE 2010/73/EU, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN ANY EEA MEMBER STATE AND INCLUDES ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") ("EACH, A "RELEVANT MEMBER STATE"), THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN THAT MEMBER STATE WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (OR WHO ARE OTHER PERSONS TO WHOM THE OFFER MAY LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY OTHER PERSONS IN THAT MEMBER STATE.

NO SECURITIES ARE INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA. FOR THESE PURPOSES, A "RETAIL INVESTOR" MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF DIRECTIVE 2014/65/EU ("MIFID II"); (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE 2002/92/EC ("IMD"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (III) NOT A QUALIFIED INVESTOR. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 (AS AMENDED, THE "PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE SECURITIES OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.

The above information contains certain "forward-looking statements", relating to the Cembra Money Bank AG's business, which can be identified by the use of forward-looking terminology such as "estimates", "believes", "expects", "may", "are expected to", "will", "will continue", "should", "would be", "seeks", "pending" or "anticipates" or similar expressions, or by discussions of strategy, plans or intentions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Cembra Money AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Cembra Money AG assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.