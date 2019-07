The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0234833371 ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1X3VE8 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB52V5 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0UF2 LB.HESS.-THR.GMF01/2013 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S01 LB.HESS.THR.CARRARA07B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SY1 LB.HESS.THR.CARRARA07A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0185843007 EBN B.V. 12-19 BD01 BON CHF N

CA BA37 XFRA DE0001108561 BUNDANL.V.09/19NK OZSS BD01 BON EUR N

CA BB38 XFRA DE0001135382 BUNDANL.V. 09/19 BD01 BON EUR Y

CA BA2A XFRA DE0001143220 BUNDANL. KPS 4.7.19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T630 DZ BANK IS.A638 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4H96 HCOB CG7 13/19 BD01 BON EUR N

CA F1XJ XFRA FI0001006306 FINLD 08-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0658363865 VIRGIN MED.S.F.11/21 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1083287547 HELLEN.PETR.FIN. 14/19 BD02 BON EUR N