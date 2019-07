FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1SVB XFRA AT0000934583 SEILERN GLOBAL TRUST A 2.790 EUR

PHF XFRA FR0012882389 PHARMAGEST INT.INH.EO 0,2 0.850 EUR