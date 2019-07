Die tragbare Mikro-Infusionspumpe, die mit dem Markennamen D-mine Pumpe eingeführt wurde, erhielt kürzlich die europäische CE-Zulassung und wird derzeit in mehreren europäischen Ländern eingeführt. Die Infusionspumpe wurde speziell entwickelt, um eine präzise kontinuierliche subkutane Medikamentenabgabe für Parkinson-Patienten in einem kompakten, benutzerfreundlichen und patientenfreundlichen Gesamtpaket bereitzustellen.

EVER Pharma, ein Spezialist für neurologische Erkrankungen, bietet jetzt mit der D-mine Pumpe, D-mine Pen und Dacepton (Dopaceptin, Apomorphin Hydrochlorid) ein komplettes Therapiepaket für die Parkinson-Krankheit an.

Patienten mit fortgeschrittenem Parkinson haben oft Schwierigkeiten Bewegungsabläufe zu koordinieren. Einfache Handhabung, Sicherheit und intuitive Bedienung waren die Hauptziele der Entwicklung der D-mine Pumpe. Das kompakte Design wurde mithilfe einer speziellen Micro-Rotations-Pumpentechnologie erreicht und ist dank minimaler Tasten und einer maßgeschneiderten Menübildschirmoberfläche einfach zu bedienen. Das Gerät verfügt auch über eine automatische Medikamentenbefüllung, mehrere Sprachen und Datenspeicher und erfordert keine komplexen Flussratenberechnungen.

"Die CE-Zulassung der D-mine Pumpe und der Markteintritt sind wichtiger Meilensteine für unser Produktportfolio bei Parkinson. EVER Pharma ist jetzt in der Lage, mit seinem Parkinson-Medikament Apomorphin und seinen eigenen Medizinprodukten ein komplettes Behandlungspaket zu liefern", erklärt Dominic Benning, Leiter der Dopaminergen Therapie der EVER Pharma GmbH.

"Mit der Entwicklung der EVER Pharma D-mine Pumpe für die Parkinson-Therapie haben wir ein sehr ehrgeiziges Projekt mit hohen Anforderungen realisiert. Diese erhebliche Investition in dieses Produkt ist ein klares Bekenntnis von EVER Pharma, sich auf die Bedürfnisse der Patienten zu konzentrieren und sie mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen. EVER Pharma liefert ein komplettes Paket mit seinem Parkinson-Portfolio, von Medikamenten bis hin zur Applikationstechnologie mit innovativen Medizinprodukten", erklärt Georges Kahwati, General Manager der EVER Pharma GmbH.

Über die EVER Pharma GmbH

EVER Pharma ist ein spezialisiertes, voll integriertes Pharma-Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten in den Bereichen Neurologie, Intensivmedizin, Anästhesie und Onkologie konzentriert. Vom globalen Hauptsitz in Österreich arbeitet das Unternehmen dynamisch an innovativen Therapien und Formulierungen mit Mehrwert, um das Leben von Patienten und medizinischem Fachpersonal durch Sicherheit und Komfort zu verbessern.

Unsere Produkte werden in unseren GMP-zertifizierten Produktionsstätten in Österreich und Deutschland entwickelt und hergestellt. Diese Werke sind hochspezialisiert auf die Herstellung von komplexen injizierbaren Arzneimitteln ("Speciality Injectables"), inklusive hochpotenter Substanzen, Kristallsuspensionen in Vials, Fertigspritzen, Ampullen und Implantate. EVER vermarktet seine Produkte in mehr als 70 Ländern weltweit über 25 international verbundene Unternehmen und strategische Partner.

