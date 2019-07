DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gründung der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Handelsstreit zwischen den USA und China wollen beide Seiten wieder aufeinander zugehen. "Wir sind wieder auf dem richtigen Kurs", sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping. "Wir werden weiter verhandeln", fügte er hinzu und bestätigte zugleich, dass die USA vorerst keine weiteren Strafzölle auf Waren aus China erheben wollen. Trump sprach von einem "ausgezeichneten" Treffen mit Xi. Er sei bereit für ein "historisches" Abkommen, sagte Trump. Xi betonte, "Dialog" sei besser als Konfrontation. Im Zuge der Annäherung bekommt auch der chinesische Telekomausrüster Huawei eine Atempause. US-Präsident Donald Trump erlaubt es US-Konzernen wieder, ihre Hochtechnologie-Produkte an die Huawei Technologies Co zu verkaufen. Das soll allerdings nur für solche Produkte gelten, die nicht die nationale Sicherheit der USA gefährden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,5 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,3 Punkte zuvor: 52,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.973,90 +1,01% Nikkei-225 21.722,77 +2,10% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 2.130,01 -0,03% Shanghai-Composite 3.036,78 +1,94% S&P/ASX 200 6.654,50 +0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen. Bestimmt wird der Handel von den Ergebnissen des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auf dem G20-Gipfel am Wochenende in Japan. Positiv aufgenommen wird vor allem die Ankündigung, dass es US-Unternehmen künftig wieder erlaubt sein soll, den chinesischen Technologiekonzern Huawei zu beliefern, sofern die betroffenen Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährden. Um 2,2 Prozent nach oben geht es in Tokio für Japan Display, nachdem der in Hongkong ansässige Hedgefonds Oasis zugestimmt hat, 150 bis 180 Millionen Dollar als Teil eines Rettungsprogramms für den angeschlagenen Konzern zu investieren. Aktien der Ölbranche profitieren in der ganzen Region davon, dass Russland und Saudi-Arabien am Wochenende die Absicht bekundet haben, die geltenden Fördermengenbegrenzungen zu verlängern.

US-NACHBÖRSE

Vergleichsweise lebhaft ist es bei den Aktien von Cisco, Micron und Qualcomm zugegangen. Stützend wirkten Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits USA-China gepaart mit Erwartungen, dass sich die Chipbranche erholen werde. Cisco gewannen 0,4 Prozent, Qualcomm 0,4 Prozent und Micron 0,5 Prozent. Micron waren an den Tagen zuvor durchweg gefragt gewesen, nachdem der Chiphersteller am Dienstag nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und von einer wieder anziehenden Nachfrage gesprochen hatte.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund reagierten nicht auf die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, die die Investmentgesellschaft nach Börsenschluss vorgelegt hatte. Für die Titel wurden nachbörslich keine Kurs gestellt, bis zur Schlussglocke hatten sie 0,2 Prozent nachgegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.599,96 0,28 73,38 14,03 S&P-500 2.941,76 0,58 16,84 17,35 Nasdaq-Comp. 8.006,24 0,48 38,49 20,66 Nasdaq-100 7.671,08 0,18 14,03 21,19 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 2,08 Mrd 726 Mio Gewinner 2.171 2.134 Verlierer 801 836 Unverändert 83 89

Etwas fester - Zum Wochenausklang dominierte leichte Zuversicht bezüglich des Treffens von US-Präsident Donald Trump und Xi Jinping. Zum Monats- und Quartalsende verbuchte der S&P-500 auf Monatssicht ein Plus von 6,9 Prozent und auf Quartalssicht von 3,8 Prozent. Damit war der Juni 2019 der beste seit 1955. Der Index der Stimmung unter den Einkaufsmanagern im Großraum Chicago lag zwar erstmals seit Januar 2017 unter der Wachstumsschwelle und auch die Stimmung der US-Verbraucher schwächte sich im Juni ab, dafür ermäßigte sich das favorisierte Preismaß der US-Notenbank, womit der Spielraum für eine baldige Zinssenkung gegeben scheint. Nachdem die großen US-Banken den jüngsten Stresstest der Fed bestanden hatten, legten deren Kurse durchweg deutlich zu um gut 2 Prozent. Apple gaben um 0,9 Prozent nach, nachdem Designchef Jony Ive seinen Weggang verkündet hatte. Nike legten um 0,3 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hatte weniger verdient als erwartet, aber die Umsatzschätzungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 0,8 1,74 54,3 5 Jahre 1,76 -0,7 1,77 -15,9 7 Jahre 1,87 -0,8 1,88 -37,4 10 Jahre 2,00 -1,2 2,01 -44,4 30 Jahre 2,53 0,1 2,53 -53,6

Die Rentennotierungen wurden von den schwachen Daten aus Chicago gestützt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug um 1,2 Basispunkte auf 2,00 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1324 -0,4% 1,1367 1,1392 -1,2% EUR/JPY 122,64 -0,3% 123,05 122,63 -2,5% EUR/GBP 0,8930 -0,2% 0,8951 0,8990 -0,8% GBP/USD 1,2681 -0,1% 1,2699 1,2673 -0,5% USD/JPY 108,33 +0,1% 108,24 107,65 -1,2% USD/KRW 1156,53 -0,1% 1156,53 1154,59 +3,8% USD/CNY 6,8401 -0,4% 6,8668 6,8664 -0,6% USD/CNH 6,8403 +0,2% 6,8297 6,8685 -0,4% USD/HKD 7,8115 +0,0% 7,8112 7,8082 -0,3% AUD/USD 0,6992 -0,6% 0,7031 0,7016 -0,8% NZD/USD 0,6698 -0,4% 0,6722 0,6711 -0,2% Bitcoin BTC/USD 11.085,50 -1,5% 11.250,75 11.343,00 +198,1%

Der Dollar notierte wenig verändert. Alle Welt schaue auf das Treffen der Präsidenten Xi und Trump, nachdem die jüngste Eskalation im Handelsstreit Auslöser für eine neuerliche Eintrübung der globalen Konjunkturaussichten gewesen sei, sagte Devisenanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Der WSJ-Dollarindex zeigte sich unverändert. Im asiatisch geprägten Handel am Montag zeigt sich der Dollar zu Euro und Yen fester, nachdem Trump und Xi am Wochenende die Wiederaufnahme der Verhandlungen vereinbart haben. Zulegen kann auch der Offshore-Yuan. Unter Druck steht der Schweizer Franken. Im Juni ist die Börsenanerkennung, die die EU-Kommission der Schweiz befristet gewährt hatte, ausgelaufen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,93 58,47 +2,4% 1,42 +25,8% Brent/ICE 66,35 64,74 +2,5% 1,61 +20,1%

Die Ölpreise sackten zum US-Settlement ab, der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,6 Prozent auf 58,47 Dollar. In den USA war nicht nur die Zahl der aktiven Ölförderanlagen gestiegen, zugleich erreichte die Förderung insgesamt einen neuen Rekordstand. Im asiatisch dominierten Handel am Montag werden die Verluste aber komplett wieder wettgemacht nach dem offenbar erfolgreich verlaufenen Trump-Xi-Treffen in Japan am Wochenende. Positiv wirkt auch die Erwartung, dass die Opec ihre Förderkürzungen um bis zu neun Monate verlängern wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.388,40 1.409,47 -1,5% -21,07 +8,3% Silber (Spot) 15,19 15,32 -0,8% -0,13 -2,0% Platin (Spot) 831,88 835,50 -0,4% -3,62 +4,4% Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,4% +0,04 +3,8%

Der Goldpreis stieg dank schwacher US-Inflations- und Konjunkturdaten um 0,1 Prozent auf 1.411 Dollar. Die damit verbundene Zinssenkungsfantasien macht das zinslose Edelmetall attraktiver. zudem stützte die Unsicherheit mit Blick auf die US-chinesischen Handelsgespräche. Am Montag im asiatisch dominierten Geschäft fällt der Goldpreis deutlich zurück, nachdem am Wochenende vereinbart wurde, dass die beiden Streitparteien weiter verhandeln wollen und zunächst keine neuen Strafzölle kommen sollen. Dadurch verliert das Gold als sicherer Hafen an Zulauf.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

G20-GIPFEL

Die G20-Staaten haben sich nach langem Ringen auf eine gemeinsame Erklärung zur Klimapolitik geeinigt. In dem Abschlussdokument des Gipfels bekannten sich 19 der 20 Staaten am Samstag zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die USA bekräftigten ihre ablehnende Haltung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte die Beschlüsse als nicht weitgehend genug. Auch Nichtregierungsorganisationen forderten die großen Industrie- und Schwellenländer zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz auf.

POLITIK USA / NORDKOREA

Donald Trump hat als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überschritt Trump am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden. Anschließend begaben sie sich zusammen auf südkoreanisches Staatsgebiet, wo sie Südkoreas Staatschef Moon Jae In trafen.

POLITIK HONGKONG

In Hongkong ist die Polizei am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen. Die Polizei setzte am Montagmorgen Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein, die eine Hauptstraße im Stadtteil Wanchai blockiert hatten, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

POLITIK VENEZUELA

Venezuela hat 58 Kolumbianer in ihre Heimat abgeschoben, die seit zweieinhalb Jahren wegen eines angeblichen Umsturzversuchs festgehalten worden waren.

HANDELSPOLITIK JAPAN/ SÜDKOREA

Japan hat seine Exportkontrollen für Waren Richtung Südkorea verschärft und heizt damit den Streit zwischen den beiden Ländern weiter an. Betroffen sind Materialien für Halbleiter und Smartphones, was die Lieferketten für Produzenten belasten dürfte. Der japanische Premierminister Shinzo Abe war jüngst mehrfach mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in im Umgang mit Zwangsarbeit und Zwangsprostitution während des Zweiten Weltkriegs aneinander geraten.

HANDELSPOLITIK EU / VIETNAM

Die EU hat ein umfassendes Handelsabkommen mit Vietnam unterzeichnet. Durch das Abkommen sollen nahezu alle Einfuhrzölle auf Waren zwischen der EU und dem südostasiatischen Land wegfallen.

KONJUNKTUR CHINA

Das verarbeitende Gewerbe in China ist im Juni in die Rezessionszone gefallen. Der von Caixin und Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel auf 49,4 von 50,2 im Mai. Am Sonntag hatte schon der offizielle Einkaufsmanagerindex Chinas ebenfalls ein trübes Bild für den verarbeitenden Sektor gegeben. Er blieb im Juni zwar unverändert, verharrte mit 49,4 aber ebenfalls im Kontraktionsbereich. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe fiel im Juni auf 54,2 Punkte von 54,3.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung in Japans Industrie ist im zweiten Quartal auf das tiefste Niveau seit September 2016 gefallen. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das Quartal angesichts der wachsenden Handelskonflikte nur noch einen Wert von plus 7, nachdem der Index im ersten Quartal noch auf plus 12 gekommen war. Volkswirte hatten mit plus 9 einen besseren Wert erwartet.

VERBRAUCHERPREISE INDONESIEN

- Kernverbraucherpreise Juni +3,25% gg Vorjahr (Mai: +3,12%)

- Verbraucherpreise Juni +0,55% gg Vm (PROG: +0,6%)

- Verbraucherpreise Juni +3,28% gg Vj (PROG: +3,3%)

WALFANG JAPAN

Japan hat nach mehr als 30 Jahren den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen. Fünf Walfangschiffe liefen am Montag aus dem Hafen der nordjapanischen Stadt Kushiro aus, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch in anderen Häfen des Landes sollten Walfangschiffe starten. Die japanische Fischereibehörde hat Quoten für den Walfang festgelegt. Bis Ende Dezember dürfen demnach 227 Wale erlegt werden, darunter 52 Minkwale.

OPEC

Der saudische Energieminister Khalid al-Falih geht davon aus, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und die von Russland angeführten Partnerländer die bestehende Förderkürzung verlängern werden. Am wahrscheinlichsten sei eine Verlängerung der Kürzungen um neun Monate.

INVESTITIONEN CHINA

Einen Tag nach der leichten Entspannung in den Handelsgesprächen mit den USA hebt China einige Beschränkungen im eigenen Land auf. Die Liste der Sektoren, in denen Ausländer im Reich der Mitte Restriktionen unterliegen, wurde bei einer Neufassung etwas kürzer. So dürfen Nicht-Chinesen unter anderem künftig auch nach Öl- und Gas in China suchen, ohne dabei ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zu müssen.

