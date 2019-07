Dierikon (awp) - Bei der Komax Gruppe kommt es zu einem Wechsel in der Gruppenleitung. So wird sich Günther Silberbauer ab 2020 vollamtlich auf seine Aufgabe als Geschäftsführer von Komax SLE in Deutschland konzentrieren und das Gremium verlassen, teilte die Industrie-Gruppe am Montag mit. Seine Nachfolge wird ab Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...