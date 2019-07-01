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WKN: 870262 ISIN: CH0002088976 Ticker-Symbol: VLON 
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VALORA HOLDING AG 1-Woche-Intraday-Chart
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APG SGA SA245,50+3,81 %
BACHEM HOLDING AG115,00+3,60 %
BELL FOOD GROUP AG246,00+1,65 %
CARLO GAVAZZI HOLDING AG242,00+2,54 %
CASTLE PRIVATE EQUITY AG12,85-0,39 %
DAETWYLER HOLDING AG136,00+2,26 %
GURIT HOLDING AG908,00+0,11 %
HUBER+SUHNER AG72,40-0,55 %
IMPLENIA AG25,92+0,23 %
JULIUS BAER GRUPPE AG38,36+0,87 %
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG130,00+3,50 %
MCH GROUP AG20,50-3,30 %
PLAZZA AG221,000,00 %
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA1.100,000,00 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG816,00+2,77 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG65,15+0,39 %
VALORA HOLDING AG220,00-0,90 %
VONTOBEL HOLDING AG47,98-0,42 %
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD2,16+3,60 %
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