Die Long-Position hat das erste Kursziel mit der Gap-Schließung erreicht. Die Position sollte nun von long auf short gedreht werden. Es bietet sich nun eine Short-Position am Vortagestief um 47,90 Euro an. Der Stopp könnte über dem Vortageshoch bei 49,75 Euro platziert werden. Das Kursziel ist an ...

