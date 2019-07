FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag 16 Ticks niedriger bei 172,62 Prozent, verglichen mit 172,78 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 172,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,68, das -tief bei 172,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 25.200 Kontrakte. Der Aufwärtstrend verläuft laut Helaba bei 172,47 und ist nach wie vor intakt. "Ein neuerliches Unterschreiten der Trendlinie sollte ins Kalkül gezogen werden", so die Helaba. Darunter liege eine erste Haltemarke bei 171,95/92. Auf Hürden stoße der Future bei 172,77/82 und am Allzeithoch bei 172,91.

"So lange die Zollstreitigkeiten nicht endgültig beigelegt sind, dürften es die Stimmungsbarometer schwer haben, sich kräftig zu erholen", warnt das Haus.

July 01, 2019 02:18 ET (06:18 GMT)

