Mit einer Deutschlandpremiere wurde am 27. Juni 2019 eine neue Glasmehrweglinie am Coca-Cola Standort in Lüneburg eingeweiht: Erstmals wurden 1-l-Glasmehrwegflaschen mit Mineralwasser der Marke Vio befüllt. Rund um den Einbau der neuen Linie wurden insgesamt zirka 29 Mio. Euro investiert."Wir sehen, dass sich unsere Vio -etränke in Glasflaschen zunehmend großer Beliebtheit erfreuen. Deshalb haben wir die Schorlen und Biolimonaden bereits am Anfang des Jahres auch in den Handel gebracht. Nun ergänzt das Mineralwasser in der großen Glasflasche unser Angebot im Handel perfekt", erklärt Thorsten Kiehn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...