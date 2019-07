Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die Strategic European Investment Group denkt laut darüber nach, eine Beteiligung von 3 Prozent an der Aston Martin Lagonda Global Holdings zu kaufen. Gedacht werde an einen Preis von 10 Pfund Sterling je Aktie, teilte das zur Investindustrial Advisors Ltd gehörende Vehikel mit. Am Freitag waren die Papiere mit 10,05 Pfund aus dem Handel gegangen.

Strategic European teilte mit, die Unterstützung der Daimler AG zu haben, die 4,2 Prozent an dem britischen Sportwagenhersteller hält. Auch die Adeem Automotive Manufacturing Company, Asmar, Primewagon Stehwaz Automotive mit ihren gemeinsamen 30,6 Prozent unterstützen das Vorhaben.

July 01, 2019

