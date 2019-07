Die Kölner werden chineasisch, wie bekannt. Das umfangreichste Investitionsprogramm von Deutz in den letzten Jahren betrifft Ausbau und Umbau der Präsenz in China. Jeweils mit einem chinesischen Partner aber mit eigener dominanter Technologie sowohl bei schnelllaufenden Kompaktdieseln (stationäre Zwecke) wie E-mobility, als Ersatz für die bislang übliche Dieseltechnik, z.B. in Baggern oder Raupen etc..



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info