DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07O/18 DE000HLB3TP7 03.07.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07N/18 DE000HLB3TN2 03.07.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07O/18 DE000HLB3TP7 03.07.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07N/18 DE000HLB3TN2 03.07.2019 HZE/EOT