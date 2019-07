Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Luke Nelson zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie grundsätzlich für die europäischen Stahlkocher positiver gestimmt. So sollte sich im zweiten Halbjahr das makroökonomische Umfeld stabilisieren und die heimische Nachfrage beleben. Zudem seien die jüngsten Beschränkungen für chinesischen Stahl gut für die weltweite Industrie, während die Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit die Stimmung verbessere. ArcelorMittal gehört zu seinen Favoriten bei Karbonstahl./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2019 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:53 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-07-01/09:35

ISIN: LU1598757687