Die Deutsche Bank will Kreisen zufolge mehr als ein Fünftel ihrer Stellen streichen. Spekuliert wird über bis zu 20 000 Stellen, die wegfallen würden. Die Bank unter Führung von Vorstandschef Christian Sewing könnte diesen Schritt mit dem neuesten Umstrukturierungsplan womöglich schon in dieser Woche verkünden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Am Wochenende hatte bereits das "Wall Street Journal" darüber berichtet.

Die offizielle Ankündigung dürfte spätestens in einer Woche am 8. Juli erfolgen, hieß es weiter. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht, auch die Zahl der eventuell betroffenen Mitarbeiter stehe noch nicht endgültig fest. Der Aktienkurs der Deutschen Bank kletterte am Montag nach Handelsstart um gut 3 Prozent und zeigte sich damit fester als der Leitindex Dax .

Die Deutsche Bank arbeite an Schritten zur Beschleunigung der Transformation, um die Profitabilität nachhaltig zu verbessern, erklärte eine Sprecherin per E-Mail auf Anfrage von Bloomberg. "Stakeholder" würden bei Bedarf darüber informiert. Damit sind sowohl Aktionäre und Mitarbeiter, aber auch sonstige an der Bank interessierte Stellen wie etwa aus der Politik gemeint.

"Wir sind zu harten Einschnitten bereit", hatte Sewing Ende Mai auf der Hauptversammlung weitere Kürzungen angekündigt. "Wir werden die Transformation beschleunigen." Nach Informationen des "Wall Street Journal" sollen die tiefen Einschnitte über mehr als ein Jahr gestreckt werden und sich auf verschiedene Regionen und Geschäfte erstrecken. Das US-Geschäft und die Investmentbank stünden aber besonders im Fokus.

Die Deutsche Bank müht sich seit Jahren, verschiedene Großbaustellen im Konzern in den Griff zu bekommen. Rechtsstreitigkeiten aus den Zeiten um die Finanzkrise vor zehn Jahren lähmten das Institut mit teuren Vergleichen und milliardenschweren Strafen über Jahre, zudem schwächelte auch das Tagesgeschäft.

Den Aktionären macht das Geldhaus schon lange keine Freude mehr. Anfang Juni fiel der Aktienkurs auf ein Rekordtief von 5,801 Euro. Vor Ausbruch der Finanzkrise 2007 notierte das Papier noch über 90 Euro, in den vergangenen fünf Jahren hat der Titel drei Viertel seines Wertes verloren. Gegenüber den europäischen und US-amerikanischen Rivalen hat die Bank beim Börsenwert deutlich an Boden verloren. Im deutschen Leitindex Dax ist selbst der Zahlungsabwickler Wirecard mit gut 18 Milliarden Euro rund 4 Milliarden mehr wert als die größte deutsche Bank.

Bei der Eingliederung der Postbank macht die Deutsche Bank derweil Fortschritte. Über lange Zeit war nicht klar, wie ernsthaft die Bank das Geschäft mit den kurz nach der Finanzkrise übernommenen Privatkunden der Postbank überhaupt weiter betreiben wollte. Nach einigem Hin und her hatte der Dax-Konzern im Frühjahr 2017 dann entschieden, die Bank doch nicht zu verkaufen, sondern zu integrieren.

Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank will die Bank das nun forcieren und erzielte vergangene Woche eine Einigung mit Betriebsräten und Gewerkschaften über die Neuaufstellung der Zentrale der DB Privat- und Firmenkundenbank mit den Standorten Frankfurt und Bonn. Bis Ende 2020 sollen demnach zunächst 750 weitere Vollzeitstellen abgebaut werden.

Allerdings sei der Umbau noch nicht beendet. "Wir werden kontinuierlich über die nächsten Jahre weiter abbauen", sagte Privatkundenvorstand Frank Strauß der Nachrichtenagentur dpa. "Wir werden den Stellenabbau sozialverträglich machen zum Beispiel über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit, Abfindungen. Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben", sagte der Manager.

In den USA überstand der Konzern zudem eine Zitterpartie beim sogenannten Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve. Die Fed habe keine Einwände gegen die Kapitalpläne des Unternehmens, teilte sie vergangenen Donnerstag nach der zweiten Runde des diesjährigen Bilanzchecks mit. Für die Deutsche Bank ist das gute Zeugnis ein besonderer Erfolg - in den vergangenen Jahren war sie mit ihrem US-Geschäft dreimal bei der wichtigen Prüfung durchgefallen.

Sewing bezeichnete das Ergebnis in einem Brief gegenüber Mitarbeitern als "hervorragende Nachrichten". "Diese Überprüfung erfolgreich zu absolvieren, war eines der wichtigen Ziele, die wir uns vor einem Jahr gesetzt hatten", schrieb der seit April 2018 amtierende Konzernchef./men/stk/mis

