Capital Group: Capital Group Polen plant Millionen-Investition in Europa

Capital Group Polen plant Millionen-Investition in Europa

Nächster Megadeal im Bereich Künstliche Intelligenz. Capital Group plant Recordinvestition in diesem zukunftsträchtigen Wirtschaftszweig.

Künstliche Intelligenz, sind sich die Experten einig, wird die Wirtschaft revolutionieren wie zuvor die Dampfmaschine oder die Elektrizität. Die USA und China investieren seit Jahren massiv in selbstlernende Algorithmen. Europa, welches in diesem Bereich noch als Entwicklungsregion gilt, ist die Capital Group Polen weit vorn mit ihren Projekten.

Das Potenzial von künstlicher Intelligenz übertrifft die bisherigen Entwicklungen bei Weitem. Ein Stand, bei dem Europa zum heutigen Zeitpunkt noch hinterher hinkt. Die ersten 500 Millionen Euro, die Capital Group Warschau in diesem Bereich investiert, werden voraussichtlich schon 2022 in erste Gewinne umgewandelt. Mit diesem Investitionsvolumen ist Capital Group aktuell die dominierende Kraft am europäischen Markt und international bereits auf Augenhöhe mit den übrigen Akteuren.

01.07.2019