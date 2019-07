In den ersten fünf Monaten des Jahres sind damit etwa 1,8 Gigawatt neue Photovoltaik-Anlagen installiert worden. Im Juli sinkt die Solarförderung erneut um 1,4 Prozent.Mit 228,813 Megawatt beziffert die Bundesnetzagentur den Photovoltaik-Zubau im Mai. Damit setzte sich der Abwärtstrend bei den monatlichen Zubauwerten weiter fort. Wie aus den am Sonntag aktualisierten Zahlen der Bonner Behörde hervorgeht, entfielen im Mai knapp 203 Megawatt auf Photovoltaik-Dachanlagen sowie 23,7 Megawatt auf Freiflächenanlagen außerhalb von Ausschreibungen. 1,12 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen seien im Mai für ...

