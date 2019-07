"Welcome to New Teeland!" - Mit dem Launch der neuseeländischen Teemarke Ti Ora bringt Jacobs Douwe Egberts seit Anfang 2019 frischen Wind ins Teeregal. Die Displays am POS entwickelte die STI Group.Auf den von der STI Group entwickelten Displays für Deutschland, Großbritannien und Spanien darf der Kiwi natürlich nicht fehlen. Das neuseeländische Nationalsymbol stellt eine direkte Verbindung zum Sehnsuchtsort am anderen Ende der Welt her. Aspekte wie Natürlichkeit und Nachhaltigkeit prägen die junge Marke und spiegeln sich im POS-Auftritt wider. Das komplett in Wellpappe realisierte Display hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...