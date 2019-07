In Fahrzeugen mit einer LIN-aktivierten Lichtmaschine sorgt das Master-Bus-LIN-Bus-Interface für eine nahtlose Integration der MLI-Ultra-Lithium-Ionen-Batterie in den LIN-Bus des Fahrzeugs. Lichtmaschine und Motorsteuergerät erhalten so die aktuellen Daten der MLI-Ultra-Batterie, die für die Überwachung und entsprechende Ladung der Batterie notwendig sind.

Dies führt nicht nur zu einer optimalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...