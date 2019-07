- Hohe Kundenzufriedenheit verschafft Beschaffungssoftware SMART by GEP® den Spitzenplatz als Value Leader bei allen Buying-Personas in praktisch jeder Kategorie - insgesamt 29 Mal



- Höchste Auszeichnungen durch Spend Matters® setzen Erfolgsserie bei Preisen und Ehrungen fort, einschließlich Preis für Beschaffungssoftware bei den World Procurement Awards 2019 und Platzierung als Marktführer in Gartner Magic Quadrants, Forrester Waves und IDC Reports



Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein weltweit führender Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettensoftware für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass GEP von Spend Matters® in wichtigen Kategorien seiner SolutionMapSM für Produkte im Bereich Beschaffungstechnologie als Value Leader ausgezeichnet wurde, die höchstmögliche Platzierung.



GEP hat in folgenden Kategorien den Spitzenplatz bei allen Buying-Personas belegt: Source-to-Pay,



Procure-to-Pay, Strategic Procurement Technologies (Sourcing, Analytics, Contract Life Management, Supplier Relationship Management), Spend and Procurement Analytics, Supplier Relationship Management und Contract Lifecycle Management. In der Kategorie Sourcing wurde das Unternehmen als Solution Leader ausgezeichnet. Zu den Buying-Personas, mit denen die Anforderungen verschiedener Nutzertypen beschrieben werden, gehören Nimble, Deep, Turn-Key, Configurator und CIO-friendly.



Weitere Informationen zu SolutionMap und die Reports finden Sie unter https://spendmatters.com/solutionmap/.



"Probieren geht über Studieren", sagte Al Girardi, Vice President, Global Marketing and Analyst Relations bei GEP. "Jeder große Branchenanalyst im Technologiebereich bewertet die SMART by GEP®-Plattform für direkte und indirekte Beschaffung als Top-Produkt für globale Unternehmen, die den digitalen Wandel vorantreiben wollen."



"Wir freuen uns natürlich über solche Auszeichnungen. Aber noch mehr freuen wir uns, wenn SMART by GEP-Kunden für ihre Digitalisierungsinitiativen auf Basis unserer KI-gestützten, cloudnativen Plattform mit Preisen belohnt werden", kommentierte Girardi. "Das mag sich sentimental anhören, aber genau darum geht es uns - unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihren Erfolg zu unterstützen."



"Und sie bekommen Preis um Preis von Berufsverbänden, Industriefachverbänden und Medienanstalten."



SolutionMap liefert eine Analyse auf Plattformebene, damit Nutzer den Grad der Integration zwischen Produktmodulen und Suites, die allgemeine Interoperabilität mit ERP und weit gefassten Technologien sowie die Qualität und Effektivität fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) beurteilen können. Insgesamt werden in der SolutionMap für Q2 2019 weit über 1.000 unterschiedliche funktionale und Plattformkomponenten für die verschiedensten Module und Suites im Bereich Source-to-Pay und Dienstleistungsbeschaffung betrachtet.



Pierre Mitchell, Chief Research Officer bei Spend Matters, kommentierte: "Neben Leistungsumfang und Funktionalität sind für uns die Plattformelemente relevant, um herauszufinden, was echt ist und was nicht. Konfigurierbarkeit ist für manche Nutzer wichtig, andere können darauf verzichten. Wir gleichen beispielsweise die Anforderungen von Einkäufern mit der Anwendung von KI, Benutzererlebnis und Low-Code-Plattformen ab. Mit SolutionMap haben Beschaffungsprofis diese Informationen immer zur Hand, selbst wenn sie selbst keine Technologieexperten sind."



Spend Matters führt den Vergleich auf Plattformebene durch, um die "Asymmetrie" zwischen Verkäufern und Einkäufern von Beschaffungstechnologie zu beseitigen. Mitchell weiter: "Mit SolutionMap können selbst komplexe Beschaffungs-, Finanz- und Lieferkettenorganisationen einen Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich zwischen Lösungen vornehmen. Wir haben die harte Arbeit der Abstrahierung gegebener funktionaler und Plattform-Leistungsmerkmale für nicht-technisch ausgerichtete Organisationen geleistet."



Das KI-gestützte, cloudnative SMART by GEP ist eine komplett digitale Plattform für direkte und indirekte Beschaffung. Konfiguration, Bereitstellung und Anwendung von SMART by GEP erfordern keinen hohen Lernaufwand. SMART by GEP ist plattformunabhängig und mit SAP, Oracle und jedem anderen gängigen ERP- oder F&A-System kompatibel. Erstklassiger Support und Service runden das Leistungsangebot von GEP als Branchenführer der Kundenzufriedenheit ab.



SMART by GEP ist eine zweckbestimmte Plattform mit einer einzigen Codebasis für optimale Leistung in der Cloud. Sie erfüllt mit Leichtigkeit die höchsten und komplexesten Anforderungen von GEPs Fortune-500- und Global-2000-Kunden und reduziert gleichzeitig die Kostenbelastung für Infrastruktur und Support deutlich. Die Beschaffungssoftware SMART by GEP wird sicher in Microsoft Azure gehostet und bietet das höchste Maß an Leistung, Skalierbarkeit und Resilienz unter allen digitalen Business-Plattformen am Markt.



Informationen zu GEP



GEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern und den Unternehmens- und Aktionärswert zu maximieren



Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach- und Fachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftliche Menschen - so schafft und liefert GEP konsolidierte Lieferkettenlösungen in einer beispiellosen Größenordnung und mit einzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.



GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant, Gewinner für Best Procurement Software und Best P2P Provider bei den World Procurement Awards und Best Provider bei den EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters und Ardent Partners regelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im Bereich Source-to-Pay-Beschaffungssoftware und Lieferkettensoftware ausgezeichnet.



GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung (Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet das führende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALM Intelligence, GEP als Marktführer in den Bereichen Beschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.



Mit 18 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und auf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz in Clark (New Jersey) Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Weitere Informationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. Weitere Informationen über SMART by GEP, unsere cloudnative, KI-gestützte Plattform für direkte und indirekte Beschaffung, finden Sie unter www.smartbygep.com.



OTS: GEP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43091.rss2



Pressekontakt:



Al Girardi VP, Marketing & Analyst Relations GEP Worldwide Tel.: +1 732-382-6565 E-Mail: al.girardi@gep.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg