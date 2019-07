Mit dem Juni können die ThyssenKrupp-Anleger im Grunde zufrieden sein. Der seit Monaten anhaltende Abwärtstrend konnte gestoppt werden und der steile Kursverfall seit Mitte Mai wurde durch eine neue Aufwärtsbewegung abgelöst. Diese vollzieht sich in einem flachen Aufwärtstrend und hat bereits zu einem wichtigen Erfolg geführt. Nach mehrfachen Angriffen konnte die 50-Tagelinie bei 12,31 Euro in der vergangenen Woche deutlich überwunden werden. Nun kommt es für die Käufer darauf an, diesen Erfolg ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...