Meadow Bay Gold Corp. gab kürzlich bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Mountain Valley MD Inc. und einer Tochtergesellschaft von Meadow, 2700915 Ontario Inc., geschlossen hat, in deren Rahmen Meadow alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Mountain Valley in Austausch gegen Stammaktien von Meadow erwerben wird.



Des Weiteren wird Meadow eine Aktienkonsolidierung auf einer Basis von 1:8 durchführen. Dabei soll die Anzahl an Aktien von 50.056.229 auf 6.257.029 reduziert werden. Meadow Bay wird zudem nach Abschluss der Transaktion seinen Namen zu Mountain Valley MD Inc. ändern.



Es ist noch kein Datum für den Abschluss der Übernahme bekannt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de