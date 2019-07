Im freundlichen Gesamtmarkt startet die Wirecard-Aktie am Montag mit einem kräftigen Plus von rund zwei Prozent in den Handel und baut den Vorsprung seitdem aus. Damit kann sie einen Teil der Verluste aus der Vorwoche ausgleichen und die Marke von 150 Euro zurückerobern. Aus charttechnischer Sicht bleibt es damit spannend. Nach der jüngsten Konsolidierung hoffen Wirecard-Aktionäre auf einen neuen Anlauf in Richtung der Marke von 163 Euro. Nach einer rasanten Erholungsrallye hatte die Aktie dort ...

