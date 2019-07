Jetzt ist es amtlich - die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro an der Börse München. Der jährliche Zinskupon der fünfjährigen Anleihe liegt bei 6,00% (halbjährliche Auszahlung). Mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe an private und institutionelle Investoren.

INFO: MOREH ist ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe.

Zeichnungsfrist vom 08. bis 19. Juli 2019

Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 8. bis 19. Juli 2019, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...