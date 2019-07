flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haussierten ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haussierten zum Wochenbeginn mit Ausnahme des südkoreanischen Kospi, der um 0,04 Prozent auf 2.129,74 Punkte fiel. Der japanische Nikkei schloss mit einem Plus von 2,13 Prozent bei 21.729,97 Punkten. Vor alle die festlandchinesischen Indizes in Shanghai und Shenzen legten kräftig zu. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im Plus und haussierten ebenso deutlich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einer gewaltigen Aufwärtskurslücke bei 12.616,34 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus von 1,04 Prozent und 12.398,80 Punkten via Xetra aus dem Handel. An der charttechnischen Ausgangslage vom Donnerstag hat sich trotzt des Anstiegs vom Freitag nichts geändert. Nach wie vor behält der Kursverlauf vom Jahreshoch des 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten seine Geltung, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite technisch ableiten zu können. Die Widerstände fänden sich bei den Projektionen zur Oberseite von 12.629 und 12.688 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.534/12.497/12.475/12.343/12.314 Punkten in Betracht.



