Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" belassen. Jüngste Daten des Marktforschers Iqvia deuteten auf ein abermals zweistelliges Umsatzwachstum des Pharmakonzerns in den USA hin, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Neuere Produkte wie Hemlibra und Tecentriq dürften sich sehr stark entwickelt haben./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 01:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-01/10:40

ISIN: CH0012032048