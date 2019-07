In der neuen Handelswoche gilt es die Traton-Aktie im Blick zu behalten. Wird diese über oder unter dem Ausgabepreis notieren? Bekanntlich hatte VW die Tochter Traton (= "TRATON SE") an die Börse gebracht, vorigen Freitag war dann der erste Handelstag an der Börse. Wer sich ärgerte, dass er die Aktie vor dem Börsengang nicht zu 27,00 Euro zeichnen konnte, der sollte sich eher freuen: Denn am ersten Handelstag der Traton-Aktien (= 28. Juni) notierte das Papier leicht unter Ausgabepreis. Das ist natürlich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...