Die Käufer beendeten den Juli, indem sie bei der NEL-Aktie noch einmal ein dickes Ausrufezeichen setzten. Nachdem sich den Kurs in den letzten Tagen kaum noch bewegt hatte und die Schwankungen immer geringer geworden waren, starteten die Bullen am Donnerstag einen fulminanten Angriff auf die 50-Tagelinie bei 0,68 Euro. Sie konnte bis zum Abend zwar erreicht, aber noch nicht dauerhaft überwunden werden. Dies gelang am Folgetag, als nach einer Eröffnung knapp unterhalb des EMA50 die aufkommende Neigung ... (Dr. Bernd Heim)

