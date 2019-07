Im freundlichen Marktumfeld zieht am Montag auch die Siemens-Aktie wieder an. Noch fehlt dem DAX-Titel zwar der entscheidende Impuls für den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend. Doch die Aussichten für den Industriekonzern sind gut. Der Umbau dürfte sich auszahlen, Experten sehen viel Potenzial in der neuen Ausrichtung.Siemens zählt zu den Lieblingen der Analysten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg covern derzeit 29 Experten regelmäßig die Aktie. Kein einziger davon rät zum Verkauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...