Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever PLC vor Zahlen von 4400 auf 4800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Pinar Ergun verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur Begründung auf eine gestiegene Sektorbewertung. Der Konsumgüterkonzern könnte womöglich im zweiten Quartal aber die Erwartungen enttäuschen. Zwar dürften ungünstige Wetterbedingungen eine Belastung für die Wachstumsraten gewesen sein, doch Investoren dürften darüber hinweg schauen. Dass der Konzern seit 2017 aber zunehmend im Wettbewerb verliere, sei womöglich ein langfristiges Risiko für die Aktie./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 02:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-07-01/11:28

ISIN: GB00B10RZP78