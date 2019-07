Neu aufflammende Klimaproteste und die Diskussionen um einen schnelleren Kohleausstieg haben die RWE-Aktie zuletzt wieder etwas unter Druck gesetzt. Doch der Konzern ist gerüstet und will nach dem Innogy-Deal wieder auf Erneuerbare Energien setzen. Doch seit Handelsbeginn am heutigen Montag müssen Anleger noch etwas beachten.Mit Ablauf der vergangenen Woche wurde der Handel mit RWE-Vorzugsaktien eingestellt. Die Papiere wurden eins zu eins in Stammaktien umgewandelt, so dass es nun nur noch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...