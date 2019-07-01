DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.A644 DE000DG4T7A5 05.07.2019 HZE/EOT
DZ BANK IS.A643 DE000DG4T697 05.07.2019 HZE/EOT
DZ BANK IS.A645 DE000DG4T7B3 05.07.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.A644 DE000DG4T7A5 05.07.2019 HZE/EOT
DZ BANK IS.A643 DE000DG4T697 05.07.2019 HZE/EOT
DZ BANK IS.A645 DE000DG4T7B3 05.07.2019 HZE/EOT