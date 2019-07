Unterföhring (ots) - Sonnige Quoten verzeichnen die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland: SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und kabel eins Doku übertreffen nicht nur ihre Vergleichswerte vom Vorjahr, sondern haben mit 28,2 Prozent im Juni (+3,8 Prozentpunkte im Vergleich zu Juni 2018), 28,4 Prozent im zweiten Quartal und 28,1 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr jeweils die besten Ergebnisse seit vier Jahren. Auch digital angesagt: Entertainment-Streaming-Plattform Joyn startet erfolgreich. Weniger als 24 Stunden nach Start am 18. Juni 2019 schoss die App direkt auf Platz eins der Download-Charts. Auch die Nutzung der Plattform ist hoch: In der ersten Woche hatte Joyn bereits über eine Million Nutzer.



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



ProSieben: Bestes erstes Halbjahr seit 2016 ProSieben feiert das beste erste Halbjahr seit 2016 und liegt mit 9,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) satte +0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Mit 9,5 Prozent Marktanteil im Juni steigert sich ProSieben um +1,1 Prozentpunkte zum Vorjahr. In den vergangenen zwölf Monaten lag der Sender kein einziges Mal unter den Werten des Vorjahres. Noch stärker wächst ProSieben in seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.): 12,9 Prozent Marktanteil im Juni bedeuten ein Plus von +1,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Juni 2018. Damit ist ProSieben klarer Marktführer. Digital bestätigt ProSieben seine gute Form: Die Zahl der Video-Views auf allen Plattformen wächst im Vergleich zum Juni 2018 um starke 9 Prozent. Inhaltlich setzte ProSieben im Juni mit Shows viele Ausrufezeichen: 20,7 Prozent Marktanteil für "The Masked Singer" bedeuten den besten Show-Start seit 2011. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bescherten dem TV-Publikum mit "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Joko und Klaas Live" magische TV-Momente - und gute Zahlen in der digitalen und in der linearen Welt.



SAT.1 unterhält und informiert von früh bis spät Im Juni punktet SAT.1 mit Spielfilm-Erstausstrahlungen wie "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (17,9 % MA), "Sully" (14,0 % MA) und "Störche - Abenteuer im Anflug" (11,9 % MA). Der Sender unterhält außerdem u.a. mit "Das große Backen - Die Profis" (Finale mit 11,3 % MA) und informiert von morgens bis abends: "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit bis zu 16,9 Prozent, "SAT.1 Nachrichten" mit bis zu 12,2 Prozent Marktanteil. SAT.1 erreicht im Juni mit 7,6 Prozent Marktanteil ein Plus von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat (Z. 14-59 J.: 7,5 % MA, +0,2 Prozentpunkte). Ausblick Juli: In "Was für ein Jahr!" unternimmt Hugo Egon Balder eine Zeitreise in die Vergangenheit (ab 05.07.), am 23. Juli 2019 startet die dritte Staffel von MacGyver in DEA und ab 29. Juli 2019 geben Prominente am Vorabend Einblicke in ihren Alltag abseits des Rampenlichts in "Promis Privat".



Erfolg auf ganzer Linie: kabel eins setzt Spitzenperformance fort Bestes Halbjahr seit 2015. Wachstum von +1,0 Prozentpunkten gegenüber Juni 2018. Jahres-Bestwerte für "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Abenteuer Leben am Sonntag". Ein Plus von 160 Prozent bei den Video Views auf den Digital-Plattformen im Vergleich zum Vorjahresmonat. So sieht's aus im Juni 2019 bei kabel eins! Mit insgesamt 5,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) setzt der Sender seine starke Performance fort und feiert in der Prime Time tolle Erfolge mit Eigenproduktionen wie "Unser Kiosk" und "Achtung Abzocke". Im Juli kehrt ein kabel eins-Klassiker zurück: Ab 21. Juli 2019 zeigt "Mein Revier" sonntags um 20:15 Uhr in brandneuen Folgen den Polizei-Alltag in Deutschland so hautnah wie noch nie!



Zauberhaft: sixx feiert Serien-Erfolge im Juni letshexx: Mit bis zu 5,0 Prozent Marktanteil zaubern sich die neuen "Charmed"-Schwestern in die Herzen der TV-Zuschauerinnen zwischen 14 und 39 Jahren. Auch auf den digitalen Plattformen gehört "Charmed" zu den sixx-Highlights. Ebenfalls deutlich über Senderschnitt laufen die neuen Folgen von "Supergirl" und "This Is Us". Insgesamt erreicht sixx im Juni 1,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.; F. 14-39 J.: 1,6 % MA). Gleich drei Serienstarts gibt's im Juli: Ab Dienstag, 23. Juli 2019, zeigt sixx die vierte Staffel "Younger" und die erste Staffel "American Housewife", ab Montag, 29. Juli 2019, die neunte Staffel "Profiling Paris" als Free-TV-Premiere.



SAT.1 GOLD: Bester Marktanteil seit Senderstart mit 3,4 Prozent Marktanteil in der Relevanz-Zielgruppe SAT.1 GOLD legt weiter zu: Mit einem neuen Rekordwert von 3,4 Prozent Marktanteil in der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen schließt der Sender den Juni 2019 ab (+0,2 Prozentpunkte vs. Mai 2019). Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern holt SAT.1 GOLD einen guten Marktanteil von 1,6 Prozent. Bewährt stark zeigt sich der Sender auch im ersten Halbjahr 2019 mit 2,8 (F. 40-64 J.) und 1,5 Prozent Marktanteil (2018: 2,8 und 1,7 % MA). Einen erfolgreichen Start legten die neuen Staffeln von "Haustier sucht Herz" und "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" hin. Ausblick Juli: Neue Staffel von "Im Kopf des Verbrechers" mit Joe Bausch (ab 15.07.) und Wiedersehen mit Louis de Funès am Spielfilmklassiker-Tag (27.07.).



Rekord-Hoch! ProSieben MAXX feiert besten Juni und bestes erstes Halbjahr seit Senderbestehen Mega-Start in den Sommer: ProSieben MAXX schließt den Juni mit hervorragenden 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab und feiert den besten Juni seit Senderstart (+0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr Juni 2018: 1,3 % MA.). Mit starken 1,6 Prozent schließt der Männersender außerdem das erfolgreichste 1. Halbjahr seit Senderbestehen ab. In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Sender im Juni sehr gute 2,7 Prozent Marktanteil. Auf großes Zuschauerinteresse im TV sowie Online stießen erneut die Anime-Serien am Vorabend (u.a. "One Piece" mit bis zu 4,5 % MA, Z. 14-49 J.). Ebenfalls stark war der Sender mit Factual-Entertainment am Wochenende. Am 12. und 13. Juli 2019 ist ProSieben MAXX im Darts-Fieber und zeigt das "World Series of Darts German Masters 2019" live aus Köln.



Bestleistung! kabel eins Doku holt mit 1,1 Prozent neuen Rekord Richtig stark! kabel eins Doku feiert im Juni mit 1,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) den besten Monat seit Senderstart und liegt damit 0,6 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat. Erfolgstreiber war unter anderem die neue Doku-Reihe "Die größten Geheimnisse Ägyptens", die mit bis zu 1,5 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich in der Prime Time am Dienstag startete. Auf ins All: Zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung zeigt kabel eins Doku eine Sonderprogrammierung u.a. mit "Apollo 13 - Rettung im All" und "Die Weltraum-Schatzjäger".



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Google Analytics I Webtrekk I ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.07.2019 für den Zeitraum 01.06.-30.06.2019; vorläufig gewichtet: 27.06.-30.06.2019. Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



