Der 1. FC Köln startet nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga mit attraktiven Trikots von Ausrüster uhlsport in die Saison 2019/20. Unter den Bezeichnungen "Treue", "Herz" und "Heimat" wurden jetzt die neuen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots vorgestellt. Neben dem klassischen weißen Heimtrikot und dem roten Auswärts-Outfit haben sich die Designer für das neue Ausweichtrikot etwas Besonderes einfallen lassen und setzen das Wahrzeichen der Stadt Köln optisch ansprechend in Szene.



"Wir haben uns sehr gefreut, dass der 1. FC Köln im ersten Jahr unserer Partnerschaft direkt den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft hat", sagt uhlsport Geschäftsführerin Melanie Steinhilber. "Unser Team hat erneut alles gegeben und die Wünsche des Vereins umgesetzt. Es ist uns sehr wichtig, dass der FC in der neuen Saison mit allen Trikots toll aussieht und sich die Fans mit allen Designs identifizieren können."



Alle drei Trikots sind in Bezug auf das Material und Verarbeitung auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung. Als Zeichen der besonderen Qualität setzt Ausrüster uhlsport weiter bei allen drei Trikots auf ein gesticktes Vereinslogo, wie es nur noch wenige europäische Top-Vereine verwenden.



Das klassische weiße Heimtrikot mit rundem Kragen verfügt über rot abgesetzte Bündchen und einen markanten roten Streifen auf den Schultern. Fein eingearbeitete Querstreifen auf den weißen Flächen sorgen für Struktur und eine edle Anmutung. Das ganz in Rottönen gehaltene Auswärtstrikot hat einen Kragen mit V-Ausschnitt und gewinnt durch feine Längsstreifen auf den Flächen zusätzlich an optischem Reiz. Auf dem in dunkelblau mit gelb abgesetzten Bündchen an Kragen und Ärmeln gehaltenen Ausweichtrikot haben die Designer dem Kölner Dom gehuldigt. Die Silhouette der weltweit bekannten Kathedrale ist als Signet vielfach auf dem Trikot aufgedruckt und setzt ein klares Signal zum Thema Heimat.



"Der FC steht gleichermaßen für Tradition und Moderne, für klassische Werte und Mut zur Veränderung. Entsprechend haben wir auch unsere Trikots für die Saison 2019/20 nach der traditionellen Formel kreiert, die unsere Fans sich wünschen: Zu Hause Weiß, auswärts Rot und zum Ausweichen ein besonderer Akzent", sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. "Alle drei Trikots sind individuell in enger Zusammenarbeit zwischen unseren Experten im Geißbockheim und bei uhlsport sowie in enger Abstimmung mit der Trikotkommission für den FC entwickelt worden und ich bin sicher, dass für jeden Fan mindestens ein passendes Design dabei ist."



Ausrüster uhlsport begleitet den Launch der neuen FC-Kollektion mit einer Kampagne unter dem Motto "Arm in Arm für Köln". Dabei werden gemeinsame Werte und der enge Zusammenhalt von Verein, Fans und Ausrüster ansprechend in Szene gesetzt.



Die neuen Trikots für die Saison 2019/20 sind am dem 1. Juli online und im Handel erhältlich.



