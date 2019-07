FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan haben das erwartete Ergebnis gebracht, so die Analysten der Nord LB. Im Prinzip könne von einem Waffenstillstand im Handelskrieg gesprochen werden. Die USA hätten Peking zugesagt, die geplanten weiteren Zölle auf chinesische Produkte zunächst nicht zu erheben. ...

