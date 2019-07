Der Handel mit Schweizer Aktien in der Europäischen Union ist seit Montag verboten. Trotzdem ist für den Schweizer Leitindex ein Rekord in Reichweite.

Der Schritt ins Neuland ist geglückt: Seit diesem Montag ist es EU-Börsen verboten, Schweizer Aktien zum Handel anzubieten, auf den Schweizer Aktienmarkt hat das aber zunächst keine negativen Auswirkungen. Der Swiss Market Index (SMI), der bedeutendste Aktienindex der Schweiz, eroberte am Montagvormittag die Marke von 10.000 Punkten zurück und war in unmittelbarer Reichweite des Allzeithochs von 10.062 Zählern.

Von den 20 Titeln im SWI legten am Vormittag 17 zu. Spitzenreiter waren die UBS und Credit Suisse mit einem Plus von rund zwei Prozent. Novartis und Roche gewannen gut ein Prozent, Nestlé lag dagegen rund ein halbes Prozent im Minus.

Ab sofort dürfen die Titel aller Schweizer Firmen, die in der Schweiz notiert sind, nur noch an der Börse in Zürich gehandelt werden. Hintergrund ist der Streit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...