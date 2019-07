Die beiden börsenotierten teilstaatlichen Gesellschaften OMV und Verbund intensivieren ihre strategische Kooperation. In einem nächsten Schritt verständigen sich die beiden ATX -Firmen auf der Evaluierung und Umsetzung von Stromerzeugungs-, Speicher- und Power to X-Anlagen zur Erhöhung der Eigenversorgung an OMV Standorten bevorzugt mit Energien aus erneuerbaren Quellen. Geprüft werden dazu internationale Projektmöglichkeiten in Europa (Österreich, Deutschland und Rumänien), den Regionen Mittlerer Osten, Asien-Pazifik sowie Russland. Neues Projekt: Eine Photovoltaik-Analge. Der Bau der größten Photovoltaik-Freiflächenanlage Österreichs soll an OMV Standorten im Weinviertel/Niederösterreich erfolgen. Die Anlage mit einer ...

