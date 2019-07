DAX - Neues Jahreshoch nach Osaka

Henry Philippson,

Das deutsche Börsenbarometer startet wie schon am Freitag vermutet mit einem Gap in die neue Handelswoche: Nach den positiven Signalen aus Osaka nach dem Treffen zwischen Präsident Trump und Chinas Xi wenig überraschend mit einer Kurslücke gen Norden. Im Anschluss kletterte der Index am Vormittag zeitweise über 12.600 Punkte - ein neues Jahreshoch.

Die Euphorie am Vormittag hat sich in den vergangenen Minuten wieder etwas gelegt - der deutsche Leitindex ist bereits über 50 Punkte vom Tageshoch zurückgekommen. Diese Kursberuhigung könnte sich in den kommenden Handelsstunden weiter fortsetzen. Tendenziell muss nun zunächst erst einmal wieder mit Avancen der Bären gerechnet werden - Gewinnmitnahmen in Richtung des Schlusskursniveaus vom vergangenen Freitag wären keine große Überraschung.

Unter Chance/ Risiko-Aspekten kommt die Longseite hier auf aktuellem Niveau (noch) nicht in Frage. Hierfür sollte zumindest ein Rücksetzer in den Bereich um 12.450 Punkte abgewartet werden. Es ist auch durchaus denkbar, dass die Amerikaner die erhöhten Kurse am Nachmittag direkt zum Ausstieg nutzen und sich auf ein langes Wochenende vorbereiten (Unabhängigkeitsfeiertag am Donnerstag) werden. In dem Falle könnte auch der deutsche Leitindex schnell wieder ordentlich Abwärtsdynamik entwickeln.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 01.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 01.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

