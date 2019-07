Die Aktien von SFC Energy gehen zu Wochenbeginn bis zu 20 Prozent in die Knie. Der Grund ist schnell ausgemacht: Das Unternehmen will per Kapitalerhöhung 27 Millionen Euro einsammeln, der Platzierungspreis wurde auf 10,00 Euro festgelegt. Damit geraten bei einer erfolgreichen Durchführung 2,7 Millionen neue SFC-Shares in den Umlauf, mit einer deftigen Verwässerung der Altaktionäre. Das Management ist im Anschluss gefordert, die Gesellschaft aus den frischen Mitteln fit für die Zukunft zu machen.

