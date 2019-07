Die Arbeitslosenquote sinkt in den 19 Euroländern weiter. Nach wie vor aber ist die Arbeitsmarktsituation in Europa sehr unterschiedlich.

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum geht weiter zurück. Im Mai fiel die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern gegenüber dem Vormonat um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag im Luxemburg mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2008. In den 28 EU-Ländern ging die Quote ebenfalls um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent ...

