OMV und Verbund bauen gemeinsam die größte Solaranlage des Landes. Auch beim Thema Wasserstoff arbeiten die Erngeikonzerne zusammen.

Die beiden größten österreichischen Energiekonzerne OMV und Verbund wollen stärker zusammenarbeiten und planen unter anderem den Bau der größten Photovoltaik-Freiflächenanlage des Landes. Die Anlage, die nicht auf einem Gebäude, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt wird, soll an Standorten der OMV in Niederösterreich errichtet werden, teilten die beiden Wiener Unternehmen am Montag gemeinsam mit.

Produziert werden sollen damit rund 18 Gigawattstunden (GWh) Strom, was etwa dem Jahresstromverbrauch von 5500 Haushalten entspricht. Die Inbetriebnahme sei für das vierte Quartal 2020 geplant. Angaben zu den ...

