In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Juni überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,1 Punkte auf 47,6 Punkte gefallen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung in London mit. Damit wurde eine erste Schätzung nach unten korrigiert, die noch von einem leichten Anstieg auf 47,8 Punkte ausgegangen war. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert im Vergleich zur ersten Schätzung gerechnet.

Der Indikator bleibt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie signalisiert.

Das Marktumfeld war laut der Marktforscher geprägt von der Anspannung durch die Handelskonflikte und politische Unsicherheiten. Außerdem entwickelte sich die Autoindustrie weiterhin schwach. Allein Frankreich brach aus dem Negativtrend aus. Der nationale Index stieg auf den höchsten Wert seit neun Monaten, obwohl das Wachstum mäßig ausfiel.

Die Produktion in der Eurozone hänge weiterhin in einer steilen Abwärtsbewegung fest, kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Überdies sieht es nicht nach einem baldigen Ende des Abwärtstrends aus. So blieben die Frühindikatoren der Umfrage auf erschreckend niedrigem Niveau, was für den Konjunkturverlauf in der zweiten Jahreshälfte nichts Gutes verheißt."

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 47,6 47,8 47,8 47,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 45,0 45,4 45,4 44,3

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,9 52,0 52,0 50,6

ITALIEN

Verarb. Gew. 48,4 48,7 --- 49,7

SPANIEN

Verarb. Gew. 47,9 49,5 --- 50,1°

(Angaben in Punkten)

