VR Equitypartner erwirbt Mehrheit am IT-Dienstleister SIGNON Österreich DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity VR Equitypartner erwirbt Mehrheit am IT-Dienstleister SIGNON Österreich 01.07.2019 / 12:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Wachstumsfinanzierung VR Equitypartner erwirbt Mehrheit am IT-Dienstleister SIGNON Österreich Frankfurt am Main / Wien, 1. Juli 2019 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der SIGNON Österreich GmbH, einem auf die Bereiche Mobilität, Infrastruktur und Digitalisierung spezialisierten IT-Dienstleister mit Sitz in Wien. Verkäufer ist der deutsche TÜV SÜD-Konzern, der alle seine Anteile abgibt. Signifikant beteiligt ist das Management-Team von SIGNON Österreich. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die Positionierung in einem Nischenmarkt weiter zu stärken und zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen. Zu finanziellen Details der Transaktion, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung voraussichtlich in Q3 2019 abgeschlossen sein wird, wurde Stillschweigen vereinbart. SIGNON Österreich wurde 2011 von Paul Kleinrath (CEO) unter dem Namen Evolit - Consulting gegründet und hat sich in kurzer Zeit vom Start-up zu einem erfolgreichen, stetig wachsenden Nischenplayer für IT-Beratungs-, IT-Engineering- und Softwaredienstleistungen entwickelt. 2013 wurde das Unternehmen mehrheitlich von TÜV SÜD übernommen und damit (eigenständiger) Teil der konzerneigenen SIGNON Gruppe. Mehr als 50 Mitarbeiter sind derzeit dort beschäftigt. Das Kerngeschäft von SIGNON Österreich umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von technisch hochkomplexen Softwarelösungen, die individuelle Kundenbedürfnisse bedienen und maßgeschneidert höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die Einsatzgebiete umfassen zum Beispiel Ticketing- und Reiseauskunft-Systeme, Assetmanagement, Flottenmanagement, Logistiksteuerung oder Fahrzeugprüfung. Das Leistungsportfolio umspannt den gesamten IT-Lebenszyklus, von der Beratung und Software-Entwicklung bis hin zu Betriebsführung und Wartung, und deckt alle gängigen Softwaretools, Programmiersprachen und Systeme ab. Die vorwiegend europäisch bzw. global aufgestellten deutschen und österreichischen Kunden sind namhafte Unternehmen der Transport- und Logistikbranche, der Schienen- und Gebäudeinfrastruktur bzw. aus dem Automotive-Sektor. "SIGNON Österreich glänzt mit einem konjunkturresistenten Geschäftsmodell, fokussiert sich auf die Wachstumssegmente Mobilität und Infrastruktur und deckt gleichzeitig anspruchsvolle Zukunftsthemen wie Rail Safety, Predictive Maintenance, Dynamic Pricing, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ab. Das visionäre und hochprofessionelle Team hat sich bei seinen Kunden einen exzellenten Ruf erarbeitet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. Michael Vogt, Mitglied der Geschäftsleitung bei VR Equitypartner und federführendes Mitglied des Transaktions-Teams, ergänzt: "Die hervorragende Marktpositionierung von SIGNON im Umfeld der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist die ideale Basis, um zusätzliches Wachstum zu generieren - dies gehen wir jetzt gemeinsam an." Geplant ist unter anderem, das Geschäftsmodell strategisch weiterzuentwickeln und das Serviceangebot selektiv auszubauen, die Organisationsstruktur zu optimieren und sowohl geografisch als auch hinsichtlich der Mitarbeiterzahl zu expandieren. Für Paul Kleinrath, Gründer und Geschäftsführer von SIGNON Österreich, steht fest: "Wir haben den aus unserer Sicht besten Zukunftspartner gefunden. VR Equitypartner hat uns mit seiner starken Verankerung im Mittelstand, der breiten Erfahrung bei der Weiterentwicklung von wachstumsorientierten Unternehmen und der profunden Branchenexpertise in der IT-Landschaft überzeugt. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Schritte." VR Equitypartner GmbH im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR. Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de. Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Commercial Due Diligence: Civity Management Consultants, Hamburg, mit Frank Zschoche, Stefan Wiedmer, Achim Tack, Julian Zuber und Robin Kabelitz Financial Due Diligence: fas, Frankfurt am Main, mit Nils Klamar, Marcel Schall, Oliver Schwarz und Timo Korpiun Tax Due Diligence: ICON Wirtschaftstreuhand, Linz/Österreich, mit Gerhard Heidrich und Robert Hofmann Insurance Due Diligence: Willis Towers Watson, Frankfurt, mit Volker Eichhorn und Andreas Lange Rechtliche Begleitung der Transaktion, Legal: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Stuttgart, mit Dr. Rainer Herschlein und Benedikt Raisch DORDA, Wien/Österreich, mit Herrn Dr. Bernhard Rieder und Lukas Schmidt Kontakt: IWK Communication Partner Ira Wülfing / Florian Bergmann T: +49 89 2000 30 30 - E: vrep@iwk-cp.com www.iwk-cp.com 01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 