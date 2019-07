Und hier ein Blick auf die Stundenstars. Auffällig ist, dass voestalpine offenbar zum Schlusskurs gerne schwächelt und dann in der Früh wieder loslegt. Also: In der Schlussrunde kaufen und dann wieder verkaufen? Wir werden uns das mal ansehen. Die Tabelle zeigt die kumulierten Werte aller Handelstage 2019. Oben die Gewinner, unten die Verlierer. 09-10 Uhr | Top voestalpine | 0.70% , Flop Immofinanz | -0.19%10-11 Uhr | Top DO&CO | 0.26%, Flop S Immo | -0.20%11-12 Uhr | Top DO&CO | 0.24%, Flop Telekom Austria | -0.22%12-13 Uhr | Top Erste Group | 0.11%, Flop Andritz | -0.23%13-14 Uhr | Top voestalpine | 0.11%, Flop Post | -0.10%14-15 Uhr | Top SBO | 0.15%, Flop RBI | -0.20%15-16 Uhr | Top Andritz | 0.17%, Flop SBO | -0.15%16-17 Uhr | Top Andritz | 0.18%, Flop ...

