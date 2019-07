Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere der Unicredit mit einem Kursziel von 18,20 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Trotz zuletzt gesunkener Markterwartungen liege er mit seinen Schätzungen für die meisten italienischen Banken noch unter dem Konsens, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Unicredit sei die Erwartungshaltung aber nicht ganz so ambitioniert, die Bewertung sei vergleichsweise niedrig und es gebe deutliches Dividendenpotenzial./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 22:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360