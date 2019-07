BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Handel erhält eine staatliche Anlaufstelle zur Digitalisierung. Das Bundeswirtschaftsministerium startet nach eigenen Angaben ab 1. Juli das "Kompetenzzentrum Handel" und unterstützt damit vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Die Leitung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) inne. Beteiligt sind zudem Partner aus der Wissenschaft wie ibi research an der Universität Regensburg, das IFH Köln und das EHI Retail Institute in Köln.

Händler sollen bei dem Kompetenzzentrum Informationen und Ratschläge zur Digitalisierung Ihrer Unternehmen erhalten, teilte das Ministerium mit. Zu dem bundesweiten kostenfreien Angebot gehören unter anderem Workshops, Unternehmersprechstunden, Podcasts zu aktuellen Handelsthemen, Checklisten und Infomaterialien. Mit einem "DigitalMobil Handel" (DiMo) sollen Experten auch in die Regionen reisen. In Berlin, Regensburg, Köln und Langenfeld werde es Erlebniszentren geben, in denen die Händler digitale Lösungen ausprobieren und testen können.

"Der Handel ist ohne Digitalisierung nicht mehr möglich", erklärte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. Mit dem Kompetenzzentrum werde die Branche auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützt.

Website: www.kompetenzzentrumhandel.de

July 01, 2019

