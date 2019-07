Der Dax hat zum Wochenabschluss noch einmal ordentlich performt und die Marke von 12.400 Punkten in Angriff genommen. Öl hingegen gab am Freitag deutlich nach und der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar nahezu unverändert. Schauen wir hier nun auf einige Forex-Charts. EURGBP mit korrektiver Tendenz Der Aufwärtstrendverlauf im EURGBP fand am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...